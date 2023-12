“Me dieron un millón”: cochero envuelto en polémica cuenta su versión

Anoche el ciudadano apareció en las redes sociales dando una respuesta con su versión de los hechos.

“Yo fui quien le hizo el recorrido a la turista canadiense. En el recorrido la turista me dijo que no podía pagar en efectivo, yo le pedí el favor a una muchacha que tiene datáfono y terminé mi día sin saber nada sobre esa transacción. Al día siguiente me dieron un millón de pesos, yo me los guardé, pero no sabía de qué eran. Luego me dicen que me estaba buscando la policía, me llevaron a la estación y me encontré con la turista, ahí hablamos entre todos. Al día siguiente yo regresé el dinero, entregué el excedente y cobré el lo del valor de mi servicio”, narra Iván Jiménez. Lea también: Gremios del turismo respaldan plan de choque para evitar abusos a turistas

Y finalmente dice: “le pido perdón a la turista extranjera, en mis quince años trabajando en esto nunca me había pasado algo así. Ni la Asociación Cartagenera de Cocheros, ni yo, tenemos culpa”.

A continuación, el video: