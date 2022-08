“Me dejaron las cosas de plástico”: roban cocina oculta en el Centro

María Cecilia Restrepo.

“Gracias al universo no se llevaron mis libros de cocina, ahí están. Pero se llevaron todo lo demás. Me dejaron nada más las cosas de plástico. Hasta la vajilla de peltre que me había mandado Angelita Martínez de Arauca se la llevaron (...) Unos platos que había comprado que los estaba pagando de a poquito a un amigo y así, en la marcha uno va viendo qué va faltando, porque uno no tiene en su mente todo completo”, manifestó ‘Chechi’ sentada junto a su madre en la cocina saqueada.

“Yo estoy sentada en la tasa del inodoro, escucho un ruido en la cocina y le digo a María, “Mary, por qué no te asomas que yo oigo como un ruido en la cocina”. Y María viene hasta la cocina y se encuentra al tipo metido en la nevera de cabeza, saqueando la nevera. María le dice, “¿quién eres?” y el tipo le dice: “estoy esperando que venga mi amigo”. Afortunadamente la que vino fue María y no yo, porque si vengo yo alguno de los dos salimos mal, porque el tipo se va a defender y yo voy a defender mis cosas”, contó ‘Chechi’.

Agradeció que el delincuente no atentó contra la integridad física de su hija.

“Pero queda uno como con una sensación y un sentimiento bien maluco (...) Mi cocina yo la he hecho de a poquito. Todavía no tengo campana. Las estufas que tengo son de 200 mil pesos de Bazurto. Todo lo he ido comprando y lo he ido haciendo de a poquito. Ni siquiera tengo aire acondicionado aquí porque todavía no he podido adecuar la cocina a mi gusto y como yo la quiero tener”, manifestó con tristeza.