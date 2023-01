“Me deben más de $5 millones”: vacunadores contra el Covid reclaman pagos a IPS

Un enfermero, quien pidió reserva de su identidad, sostuvo: “La IPS funciona en el Nuevo Bosque, se llama Red Plus y nos adeuda mucho dinero a la mayoría de extrabajadores. En mi caso me quedaron debiendo dos meses desde que se acabó el contrato, en julio del 2022. Luego, me dieron un abono y actualmente me adeudan un mes de salario, la liquidación y los aportes a la seguridad social. Tengo siete meses sin saber nada de pagos, han sido meses muy difíciles para mi familia porque no he podido conseguir otro empleo. Por todo me deben de cinco a seis millones de pesos”.

Algunos de los denunciantes trabajaron un año, otros por seis meses y otros por más de un año. Varios de ellos han emprendido acciones jurídicas en contra de la IPS para que responda.