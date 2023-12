“Me accidenté en la moto, me llamó un abogado, demandó y se quedó con la plata”

“Él me llamó y me dijo que yo tenía derecho a una compensación económica por parte del seguro. No me dijo cuánto dinero era, pero confié en él y le creí, por eso accedí a ir a su oficina en el Alto Bosque”, sostuvo el promotor de periódicos. Lea: ¿Estafado y no sabes a dónde ir? Abren oficina en Cartagena para el consumidor

Gustavo de Voz Gómez, quien lleva 17 años trabajando como promotor de periódicos, aseguró que ha sido víctima de una estafa orquestada por varias entidades y que el abogado está reteniendo ilegalmente el dinero que le corresponde. “Me parece que hay una cadena de fraude, empezando por la Clínica Barú donde me atendieron porque ahí eran donde estaban los datos de mi accidente, él me llamó a mi celular y tenía mi historia clínica”, dijo.

Añadió que a pesar de sus múltiples intentos por obtener su parte, el abogado ha esquivado las peticiones y ha alegado problemas bancarios inexistentes.

“Cuando lo encaré me dijo que él sí me había pagado pero que mi cédula estaba mala, luego me salió con que mi cuenta bancaria estaba embargada, lo cual no es real porque es mi cuenta de nómina donde la empresa donde trabajo me paga puntualmente cada mes, además yo le llevé un certificado del banco donde dice que mi cuenta está activa. Me ha puesto un montón de trabas y a la fecha aún no me da mi parte. Nosotros habíamos acordado que era 50-50, pero él se quedó con todo y entre otras cosas ni siquiera sé cuánto dinero le dieron en realidad”, puntualizó la víctima.

El promotor de periódicos se decidió a hacer pública esta denuncia con el objetivo de alertar a otros posibles afectados por este tipo de engaños.

El caso de Gustavo pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la verificación en asuntos legales y de seguros. Se espera que esta denuncia pública sirva como advertencia para que otros no caigan en situaciones similares y que las autoridades correspondientes investiguen el presunto fraude denunciado por el promotor de periódicos.