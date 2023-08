Maura Llega y Valeria piden regresar a la cárcel de hombres: esta es la razón

“La inconformidad la tenemos especialmente en la convivencia. Independientemente de nuestra orientación sexual, no nos sentimos mujeres, así que queremos estar es con nuestra comunidad, quienes están es en Ternera, no en esta cárcel. La abogada hizo lo posible por ayudarnos, pero la convivencia de aquí se está pasando de castaño a oscuro, empezamos a sentir la discriminación por parte de las demás reclusas. Allá en Ternera nos trataban bien, a pesar de ser hombres había más respeto. Estando aquí hemos tratado de tener diálogos con ellas, pero muchas veces no se da, hay chismes y críticas, por lo que entramos en un estado de mal genio. Lo que queramos evitar es un problema a futuro”, contaron Maura y Valeria a El Universal.

Un mes atrás se hizo hasta lo imposible para que la creadora de contenido y su compañera de celda salieran de la Cárcel de Ternera, esto lo lograron al cambiarse el nombre y el sexo en los registros civiles. No obstante, hoy atraviesan un drama debido a que ambas expresaron no sentirse cómodas en la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, y que por el contrario, solicitan ser regresadas a donde estaban. Lea también: Maura Llega será enviada a cárcel de mujeres tras cambio de sexo y nombre

No hay una cárcel para las personas LGBTI en Cartagena

En Cartagena, la carencia de programas de apoyo psicológico y social adaptados a las experiencias y luchas de esta comunidad puede tener efectos negativos en el bienestar emocional y mental de quienes se encuentren recluidos.

Marino Castellanos, personero delegado, y veedor problemáticas como estas en los diferentes centros penitenciarios, habló sobre los principales problemas con la custodia de personas LGBTI en Cartagena.

“Ni en la cárcel de Ternera, ni en la Cárcel Distrital de Mujeres, se cuenta con un pabellón especial adecuado para prestarles la debida ayuda o asistencia a la comunidad LGTBI. Por otro lado, no hay un plan de acción especial en ninguna de las dos cárceles. En la cárcel de Ternera hay un equipo médico y psicólogo, pero no hay un plan de acción especial de acompañamiento a la problemática de esta comunidad. También hace falta capacitación en cuanto al trato de los mismos. Esta comunidad merece una especial atención que les ayude a proteger sus derechos fundamentales, y digamos que estos planes no existen o no se colocan en funcionamiento como debe ser. La personería en estos casos hace visitas periódicas para escuchar las necesidades de algunos reclusos y mirar cómo se logra una solución”, puntualizó Castellanos.