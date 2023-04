‘Maura Llega’, influencer capturada, había protagonizado peleas en el Centro

El proceso sigue su curso y se presume inocente hasta tanto no se le demuestre lo contrario, lo cierto es que este no ha sido el único problema por el cual ‘Maura Llega’ ha estado en el ojo el huracán.

El estado fue publicado por Jhon Sossa, quien era su mánager y ahora tiene su cuenta. Sossa realizó un video explicando lo sucedido. “Hace tiempo no grabo contenido con ella, yo invertí plata y tiempo en su proyecto, pero nos hemos distanciado por el mal camino que ha tomado. (...) Las personas que le están pagando por publicidad, quiero dejar claro que no me hago responsable”, expresó. Lea también: Video: Así desarticularon red de explotación sexual en Cartagena

Los comentarios sobre la publicación no se hicieron esperar. “Ayúdala, no la juzgues, por ella has ganado seguidores, búscala y ayúdala”, “A veces las personas no saben manejar la medio fama, y buscan malas amistades porque no saben aprovechar las oportunidades. Pobre Maura”, “Alguien que haga algo por ella, por favor”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Y es que ya antes de esa riña en el Centro, ‘Maura Llega’ había sido grabada en otro altercado, también en el cordón amurallado. Fue en enero de 2023, cuando se registró un enfrentamiento a golpes de Maura con otra mujer trans en el Camellón de los Mártires.