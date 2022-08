Más estafas en Cartagena: a influencer coreano le cobran 600 mil por un masaje

Vacacionar en Cartagena es para muchas personas un sueño por cumplir. La belleza arquitectónica, las playas y la gastronomía de la ciudad son atractivos fundamentales para consolidarse como el destino turístico preferido por los viajeros.

Sin embargo, las recientes denuncias por abuso de precios en las playas de la ciudad tiene en alerta a las autoridades e impacta negativamente al sector turismo. Lea: ¡Siguen las estafas a turistas! La historia de 2 mojarras en $2 millones

A través de su cuenta en YouTube, el influencer coreano Zion Hwang contó su amarga experiencia durante su estadía en la ciudad. Al extranjero que disfrutaba de un día de playa le ofrecieron la famosa prueba “gratis” del popular servicio de masajes. Lea: “La pruebita” que le costó un ‘ojo de la cara’ a turistas en Playa Blanca

“Cada vez que vengo al mar recuerdo mi primera vez en Cartagena. Yo normal, estaba nadando en el mar y como estaba cansado, me senté a descansar en la arena. Cuando disfrutaba de ese descanso llegó una señora y me dijo ‘qué lindo chino, tu piel es muy linda’ y me empezó a tocar. Después me dijo que necesitaba crema para el sol y que me iba a regalar un poquitico. Empezó a aplicarme crema muy rápido, muy rápido. Después llegó otra señora disque para hacerme masajes y yo me negaba pero ella seguía. Pasaron dos minutos, les dí las gracias y me dicen ‘chino masajes y bloqueador valen 600 mil pesos’”, contó.