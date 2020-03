Más de 8 mil familias cartageneras en mora vuelven a tener agua

Miles de hogares cartageneros que se encontraban en mora y no tenían agua potable ya volvieron a tener el servicio, esto gracias a una de las acciones implementadas por el Gobierno Nacional para combatir la crisis del COVID-19, que ya deja 378 casos en el país y 21 en la ciudad.

LA RECONEXIÓN

La medida, efectuada a través del Ministerio de Vivienda a cargo de Jonathan Malagón, incluye otros aspectos. Estos son:

- El no cobro de la reconexión no implica una condonación de la deuda por el consumo ni que no se vaya a cobrar durante estos meses.

Los prestadores del servicio podrán utilizar mecanismos no presenciales para realizar acuerdos de pago con los usuarios por la deuda causada y por el consumo facturado durante el tiempo que dure la medida. (Lea aquí: Reconexión de servicio de agua se dará en los siguientes 10 a 15 días)

- Se congelará el incremento de las tarifas de acueducto. Ningún prestador del servicio en el país podrá aplicar incrementos en las tarifas de acueducto y alcantarillado.

- Se suspenderá el cobro de aranceles para insumos de potabilización de agua. En promedio, los insumos químicos representan el 5% de los costos de producción de agua potable y muchos de estos son insumos importados.

- Sumado a esto, mientras dure la emergencia sanitaria los operadores deberán realizar una desinfección con hipoclorito de sodio al 5% a las áreas públicas de la ciudad. Esto se realizará como mínimo una vez a la semana.