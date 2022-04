La Capitanía de Puerto detalló que durante la Semana Santa se impidió el zarpe de 19 lanchas que no contaban con las medidas para garantizar una navegación segura; asimismo, cinco embarcaciones recibieron una infracción por violar las normas de la marina mercante colombiana y cinco más fueron inmovilizadas por la Estación de Guardacostas por encontrarse transportando turistas desde puntos no autorizados como el mercado de Bazurto o no contaban con matrícula y documentación vigente de la misma.

Durante la Semana Santa no se presentaron accidentes que pusieran en peligro la vida de las personas a bordo de las naves.