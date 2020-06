Más de 200 profesionales de la salud en Cartagena se han contagiado de COVID-19

Es de recordar que en las últimas semanas el personal médico ha sido víctima de amenazas ante un supuesto cartel del coronavirus en la ciudad y los altos recursos que generan dichos pacientes para las diferentes IPS.

Rumores que han sido desmentidos por el gremio y diferentes autoridades. “Ahora no solo debemos lidiar con malos contratos, con falta de insumos, con falta de elementos de protección personal, sino también con los insultos, la discriminación de nuestro pueblo. La sociedad no nos cree, la sociedad nos discrimina, nos amenaza, nos irrespeta pero nosotros seguimos recomendando cuidarse. Nadie quiere un familiar muerto, nadie está cobrando subsidios, nosotros también sufrimos al ver que un paciente, así no sepamos quién es, murió”, sostuvo el médico Elkin García Alfaro en una carta publicada en El Universal. (Lea aquí: Carta de un médico para quienes no creen en el COVID- 19)