Sin embargo, ahora que la ciudad cuenta con tres laboratorios, ya no son tantas las pruebas que se realizan, según conoció El Universal, debido a los lineamientos que han dado desde el Ministerio de Salud, que indica que solo debe realizarse una prueba.

“La realización de pruebas ha bajado debido a que los lineamientos que nos han dado desde el Ministerio de Salud han sido dinámicos. En principio se le hacía la prueba a una persona y si daba positivo de inmediato se le realizaba (la prueba) a toda la familia, después cambiaron y nos especificaron que no era necesario realizar la segunda prueba, sino que si es positivo, debe aislarse junto con su familia”, explicó Jorge Tamayo, vicepresidente de salud de Salud Total EPS.

Respecto al número de días en que ahora se dan los resultados, indicó que un promedio del 80% se entrega en menos de 4 días, debido a que en la ciudad hay mayor capacidad diagnóstica.

“La gente debe saber que el virus aún no se ha ido, se está transmitiendo menos, pero toca seguir cuidándose, más ahora con este nuevo aislamiento, donde es primordial seguir con el uso de la mascarilla, el lavado de manos y mantener el distanciamiento”, agregó.

Tamayo le explicó a El Universal que como no se pueden hacer segundas pruebas, lo que han venido realizando desde las EPS, con apoyo del Dadis, es buscar a aquellas personas que han tenido contacto con positivos, para preguntarles si han tenido síntomas y hacerles el seguimiento, esto para contener y evitar que pueda, en caso positivo, contagiar a otras personas.

¿Podría haber un rebrote?

Ante esta pregunta, a raíz de la nueva ‘normalidad’ que comenzaremos en el país y la ciudad en el próximo mes, Tamayo indicó que no sabría, sin embargo indicó que “Cartagena fue la primera ciudad en controlar este virus, no sabría si se daría o no un rebrote, pues en Colombia esto no se ha visto y las dinámicas del virus no son estables, por eso toca que las personas se cuiden, para evitar subir los índices”.

Además explicó que, de presentarse, ya las clínicas y hospitales estarían más preparadas, con camas, el personal médico más capacitado, las EPS más organizadas en cuanto a los diagnósticos y con más laboratorios habilitados.

Por su parte, Rubén Sabogal, presidente de la Mesa de la Salud de Cartagena y Bolívar, manifestó que “si se va a implementar esta nueva medida, se debe realizar un proceso pedagógico bastante intensivo con la comunidad” y añadió que “también se debe dotar de elementos de protección al personal sanitario y dar recursos económicos para garantizarle a la población más vulnerable los mínimos factores de exposición al riesgo”.

Sobre si podría o no existir un rebrote indicó que “para evitar esto se deben garantizar los cuidados, pues de darse, podría ser algo severo, pero no es algo que se pueda saber ahora”.