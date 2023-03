¿Más caos? Controversia por demarcación vial en puntos críticos

Frente a la Universidad San Buenaventura se instalaron taches plásticos y delineadores tubulares, además de la demarcación horizontal y vertical para mejorar el tráfico en la zona; sin embargo, ciudadanos aseguran que esa no era la solución para la zona. También le puede interesar: ¡Más demoraron poniéndolos! Así les fue a los ‘angelitos’ de la avenida del Lago

Rosa Jiménez indicó que la señalización debe extenderse hacia otros puntos de la ciudad: “Esto sirve para que no invadan el carril contrario y no hagan cruces indebidos, porque eso sí paraliza el tráfico y causa accidentes”.

“Lo que veo extraño es la calidad de la pintura con la que se realizó la demarcación, ya está casi borrada y no tienen ni quince días. ¿Será que utilizaron la pintura adecuada para tal fin o no la aplicaron como se debe?”, cuestionó el ciudadano Carlos Florián Uribe.

En El Lago

Otro de los puntos donde se instaló este tipo de señalización fue en el mercado de Bazurto, a la altura de la avenida El Lago; no obstante, muchos de los separadores instalados ya no existen porque fueron vandalizados. “Las que colocaron en El Lago ya están destruidas y aún no terminan la señalización”, indicó Leidy López.

Elkin Garcés, presidente de la Veeduría Ciudadana de Movilidad, señaló que la señalización instalada en la antigua vía a Ternera, frente a la Universidad de San Buenaventura, empeoró el tráfico en la zona.