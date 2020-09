El señor Federico Ordosgoitia, de 57 años, llegó bien temprano a la farmacia Evedisa, ubicada en el sector La Paz del barrio El Pozón, a reclamar las medicinas habituales que necesita para tratarse problemas en el colon. Sin embargo, tras más de dos horas, se devolvió a su casa porque no lo atendieron debido a la ausencia del servicio de energía eléctrica.

Sin sistema, Federico y más de 200 usuarios esperaron pacientes que Electricaribe llegara y reparara el daño en el sector, pero esto no sucedió, por eso se aburrieron y se marcharon. La mayoría son usuarios de la EPS Coosalud.

“Uno no entiende cómo pasan estas cosas, es insólito, aquí hay gente que necesita sus medicamentos con urgencia, hay unos más vitales que otros pero todos importantes. Esto pone en riesgo la vida de los usuarios más delicados, no es posible que desde anoche que se fue la luz todavía no han restablecido”, lamentó el hombre.

Roberto Teherán, otro usuario y residente en El Pozón, sostuvo que son alrededor de cuatro calles las que están sin el servicio desde las 7 de la noche de ayer lunes 28 de septiembre. Todos los moradores del sector al parecer durmieron sin luz, con calor, con mosquitos, y ya completan 14 horas en esa misma situación.

“La gente está muy ofuscada, algunos están pensando en protestar. Todo el sector La Paz está sin luz, la farmacia se necesita funcionando de manera óptima porque en este barrio hay cientos de usuarios. Hemos llamado a Electricaribe, tenemos varios reportes, pero nada que viene la cuadrilla. La gente se ha devuelto, aquí en estos momentos hay alrededor de 60 personas, unas están en los andenes, otras de pie frente a la droguería aguantando sol”, añadió Teherán.

Sobre esta situación, una vocera de Electricaribe indicó que de inmediato se enviará a una brigada a la zona para que hiciera las reparaciones pertinentes.