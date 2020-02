Marzo, nuevo plazo para propuestas de protección costera

En cuanto a la falta de información y cambios en el cronograma, Jaramillo destacó que esto es normal en cualquier contratación.

“Este proceso no es perfecto, ha tenido oportunidades de mejoras desde que nació, y consideramos todas las observaciones que nos hacen. Estamos tratando todos los día de mejorar y hacer este proceso mas público, visible y transparente, garantizando el cumplimento de los principios de la contratación estatal, de transparencia y eficiencia más allá de lo que establece la Ley 80, que es totalmente cerrado, ya que en este se aprueba el prepliego y ya después pasa al pliego de condiciones y ese no es modificable, por el contrario nosotros hemos tenido un proceso de evolución. Lo que nosotros hacemos es brindar una información más amplia y didáctica, y ha permitido la participación de todos, además toda la información se ha enviado de manera directa a los proponentes, ese canal directo con los interesados se complementa con la página web, ninguno de los otros proyecto tienen un página específica, y ahora se está volcando a manera negativa, estamos publicitando todo, pero la idea no es que sea negativo, sino que cualquier persona pueda consultar el estado del proyecto, porque el principal veedor es el ciudadano. Ahora, en cuanto a las prórrogas, hay que entender que las adendas permiten hacer modificaciones al cronograma para garantizar los derechos, entre esos los de los proponentes, pues ellos también tienen derechos, 5 de las 7 modificaciones del cronograma fueron solicitadas por los proponentes, además respondimos más de 380 observaciones en el período de evaluación”.