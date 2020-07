“Marina Cartagena de Indias” tardaría hasta cinco años en materializarse

Según explicó el ejecutivo, debido a que actualmente no hay concesión con la Dimar no se puede tener control en el agua por lo que se da el desorden de embarcaciones que llegan a parquear.

En el marco de un conversatorio a través de Zoom, con la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Bolívar, el Presidente Ejecutivo de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, Irvin Pérez Muñoz, presentó a la comunidad la idea de proyecto, que, a su juicio, no es una marina si no una ampliación del muelle, pues la capacidad actual está colapsada, la ciudad necesita crecer y ordenar sus cuerpos de agua.

Un proyecto que apenas “se cocina”

Una de las principales aclaraciones que realizó Pérez es que el proyecto apenas está en etapa de prefactibilidad y está lejos de materializarse y comenzar obras, pues antes debe pasar por varias etapas.

“No hay diseño organizado, hay esquemas básicos, ideas conceptuales, gráficos, pero nada puede garantizar que serán los diseños definitivos (...) En esta fase no hay que presentar estudios, una vez se aprueba esta prefactibilidad (que aún no se ha hecho) estamos obligados a demostrarle al Estado que se puede hacer de manera eficiente, técnica, correcta y que va a representar un beneficio a todos los interesados”.

En caso de que el proyecto de ampliación y ordenamiento pase la etapa de factibilidad, entrará en la fase de la adjudicación de la concesión, la puesta en marcha y finalmente la operación.

“Queremos extender dos plataformas de muelle y colocar dos pilotes donde podamos atracar el Buque Gloria cada vez que llegue, eso es lo que queremos, pero serán los estudios los que determinen si eso se puede hacer o no, si no se puede, no se puede (...) Esto no va a ser de un año para el otro, podemos llevarnos mínimo cinco años”, aseveró.