Marea alta: le piden a la Alcaldía de Cartagena cumplir con acción popular

Daza aseguró que el ampliar el espectro geográfico de ese fallo causó inconvenientes relacionados con los recursos que tendría que invertir el Distrito para cumplirlo: “La Alcaldía no tiene músculo financiero suficiente para hacer eso. Ese fallo tiene 10 años, después pasé derechos de petición y otros recursos y nadie prestó atención. Fui ante un juez y les dije que ese fallo no se había cumplido y le pedí que citara al Comité de Cumplimiento. Se inició el tema, se hicieron las audiencias, se presentaron las pruebas de los edificios que han sido socavados en su estructura, incluso los de Protección Costera. Estos últimos dijeron que las obras no estaban relacionadas con ese fallo”.

“Estamos ante un no fallo o un fallo inexistente. Yo no estoy interesada en meter preso al alcalde, porque su nombre no me interesa. Así como fue este alcalde, pudo ser otro. Queremos que el Distrito le cumpla a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que cumpla su deber”, agregó Daza.

“El despacho no sancionará con multa al alcalde en razón a que no se acredita la negligencia en el cumplimiento de las sentencias proferidas el 29 de marzo y 29 de agosto de 2012, atendiendo que no ha sido omisivo en adoptar las medidas encaminadas a la mitigación que le fueron ordenadas a la entidad territorial frente a la problemática de El Laguito”, se lee en el fallo.