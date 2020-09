El hecho que se ha viralizado en redes sociales, no fue el único que se registró, pues en al menos cinco ocasiones el mandatario intervino entre los policías y los ciudadanos.

“Escúcheme la Policía: Yo soy el alcalde de Cartagena y ustedes me tienen que obedecer. Piérdanse. No queremos violencia”, dijo Dau.

“Lo principal razón por la que estuve en esa marcha es porque soy el alcalde de todos los cartageneros, tanto los de izquierda, como los de derecha, y los del centro; y la gente espera que yo cuide a todos, no a los que piensen como yo”, afirmó.

Ante las múltiples opiniones, Dau señaló que participó en la movilización para asegurar que todo estuviera bien, “para defender tanto a los manifestantes como a los agentes de la Policía”. Además, lo hizo como ciudadano particular porque se solidariza con las víctimas de la violencia de cualquier tipo.

“Quiero manifestar mi real molestia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien tuvo el atrevimiento de insinuar que yo soy comunista y más lejos de la realidad no podría estar. Yo toda la vida he trabajado en la empresa privada (...) yo qué voy a ser comunista, lo que soy es cartagenero, pero como había una pancarta diciendo eso, entonces el expresidente hizo un circulo señalando la palabra comunismo y enseguida llegaron los uribistas a atacarme y eso no puede ser”

Dau aclaró que no tiene ideología política y no deben encasillarlo como “uribista o petrista”.

“Si alguien me obliga a definirme sería, por decir algo, un social demócrata. Nosotros por constitución vivimos en un estado social de derecho, no soy ni de izquierda, ni de derecha ni de centro, yo lo que soy es cartagenero”.