Marcharán contra toque de El Imperio en playas de Bocagrande

“Yo les aclaré que no es que la JAC no quiera que el evento se realice sino que no contamos con espacios en las playas porque estamos sometidos por un proyecto de Protección Costera, las vías están colapsadas por unas intervenciones en la avenida del Malecón (carrera Primera). Les hice una propuesta que si querían hacer el evento aquí en Bocagrande, que lo hicieran en Castillogrande porque no tiene todas esas complicaciones y la secretaria del Interior dijo que no”, agregó Pérez.

Recalcó que no es un tema de discriminación porque a ella le fascina la champeta y que así hay muchas personas de Bocala que tienen ese gusto: “Cartagena actualmente está atravesando un tema complejo de movilidad. La asociación de Carperos también dice que no le han socializado el evento porque ese es su día de trabajo. Dicen que el turista va a la playa a descansar y no a escuchar un picó”.

“Los representantes de El Imperio son muy cordiales y respetuosos. Aquí el inconveniente no es el picó”, puntualizó.