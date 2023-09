Mar adentro: la historia del naufragio de Santiago en Bocagrande

“Yo me paré en la moto con un trapo anaranjado que había ahí en la maleta de esa moto. Era lo único que había. No sé si es con lo que la limpian. Empecé a hacer señas, pero yo estaba muy muy lejos”, relata Santiago.

En ese momento llegó la policía. Steve se sintió salvado, él y su amigo. Pero la policía al escuchar la historia de que Santiago no había regresado, sólo pensaron en que él estaba muerto y que Steve lo había matado y tirado a mitad del mar. Sin embargo, no se cercioraron, e hicieron caso omiso a las súplicas de Steve, quien se ofrecía a pagar más motos para ir por su amigo.

Mar adentro, Santiago ya no soportaba un minuto más. Nadie llegaba, nadie pasaba y la noche caía.

Pensando en que su familia lo estaba esperando en Medellín, en especial su hija de 2 años, tomó la que ha sido la decisión más difícil de su vida: lanzarse al mar.

Eran las 3 de la tarde. Había pasado una hora desde que su amigo había ido por ayuda, y nadie llegaba a socorrerlo. Sólo tenía un chaleco salvavidas, y la firme convicción de que él iba a llegar a costa.

“En este en ese trayecto no se imagina la incertidumbre que yo llegué a sentir. Pensaba en mi hija, y yo sólo lloraba y pensaba en que no podía dejarla sin papá. Eso me motivaba. ¡Yo aquí no me muero, yo aquí no me muero!”.

Además, Santiago no entendía porque lo habían dejado en mitad de mar tirado ¿y su amigo?, ¿y la policía?, ¿los moteros?, ¿dónde estaban todos?

Nadó como un pez. Su primera intención fue recrear el camino que había hecho con la moto, ahora de vuelta, pero no le funcionó. Las olas lo arrastraban y perdía fuerza. No obstante, su obstinación por llegar a la orilla lo hacía persistir. Lo intentó durante tres horas, pero le fue imposible. La corriente se lo llevaba. EN un segundo intento, las luces de la ciudad amurallada fueron su salvación. Ya era de noche y los destellos le indicaban un camino. Estaban a su izquierda, hacia donde lo llevaba la fuerza del mar, y como si el mismo Dios le estuviese mandando una señal, divisó la cúpula de la Iglesia San Pedro Claver, y esa fue su faro. Pudo llegar, pero la corriente, que va hacia la izquierda, no lo dejaba llegar a la orilla. Se dejó llevar, siempre recordando a su bebé de dos años.

Toda el agua de mar que tragaba, salía por sus ojos. Aunque estaba seguro que no iba a morir, sabía que la muerte acompañaba su nado.

La Capitanía del Puerto de Cartagena, afirma que inmediatamente recibieron la alerta por parte de la Policía, porque fue desde la Policía desde donde llegó la alerta que hizo Steve, iniciaron búsquedas en la zona, pero no encontraban a Santiago. La Guarda Costera buscaba a Santiago en la zona del naufragio, pero él ya se había movido.

Su familia, quienes ya se habían enterado de lo sucedido, estaban en Medellín esperando el cuerpo de Santiago. Algunos ya habían comprado vuelos a Cartagena. Steve, su amigo, resignado, y por recomendación policial, se había cambiado de hotel. Le dijeron que los moteros, quienes además habían puesto una denuncia de robo a Santiago por la moto, podrían buscarlo, lincharlo, robarlo y hasta secuestrarlo para recuperar la moto que habían perdido.

Caída la noche y contra cualquier pronostico, Santiago llegó a la orilla. Cuando salió ya había gente trotando. Eran las 3:50 de la mañana. Lo sabe porque lo primero que hizo al salir del agua fue preguntar la hora. Habían pasado 13 horas ¡13 horas nadando! Santiago no dijo nada más que eso, no podía. El roce del chaleco con el agua salada lo había herido por el cuello, debajo de las axilas, la clavícula y los hombros. Además, no soportaba la sed.

“Yo estaba intentando parar carros, paraba todo lo que pasara, pero nadie me hacía caso. Yo estaba descalzo, sin camiseta, en pantaloneta, mojado todo lleno de llagas, ¿quién iba a parar a las 4 de la mañana, dígame usted? Nadie. Creen que uno es un indigente o un ladrón. Nadie se detuvo. Entonces me tocó caminar”.