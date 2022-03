Las denunciantes, que pidieron no revelar sus identidades, indicaron que no han recibido la remuneración justa, equivalente a dos meses de trabajo.

Nuevamente las mujeres que trabajan como manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena dieron a conocer su desazón por la ausencia de pagos de salarios, aunque en esta ocasión la queja no fue contra los dos operadores sino hacia uno solo. (Lea: PAE: trabajadores denuncian que no les han pagado).

“A nosotras nos pagan por día, son 25 mil pesos, estamos con la Unión Temporal por los Niños de La Heroica. El día que no hay entregas no vamos y no cobramos, en lo que va del año se han perdido unos 10 días por diferentes problemas en la logística y son días en los que no recibimos nada. Sin embargo, ya son dos meses trabajando, que representan aproximadamente un millón de pesos, pero no tenemos certeza de cuándo nos van a pagar la deuda completa”, señaló la madre cabeza de hogar.

(Lea: “No funcionan los aires ni los escritorios”: más quejas contra operadores del PAE).

No es la primera vez que este grupo de trabajadoras divulga públicamente su situación. A mediados de marzo aseguraron que no les habían pagado nada y hace una semana personal del área administrativa también denunció que no habían recibido salario alguno desde que empezaron labores (a finales de enero).

(Lea: ¿Qué pasará con el contrato del PAE en Cartagena?)

Por otro lado, hoy la Contraloría General de la República evidenció que en algunos planteles educativos de Cartagena no están llegando los alimentos desde la semana pasada y los niños estarían regresando a sus hogares sin comer. (Lea: Contraloría realiza visitas de inspección por denuncias contra el PAE).