“Mandé a poner un poste para el internet y no me contrataron”: denuncian CallCenter

“Yo apliqué para el trabajo desde casa con la Empresa MacArthur Medical Center y el 17 de mayo del 2023 me hicieron la entrevista de trabajo. El salario era en dólares, nos comunicaron que durante los meses de entrenamiento serían 1.100 dólares estadounidenses, sin prestaciones sociales. Al pasar los tres meses de prueba se iba a firmar un contrato con un salario de 800 dólares estadounidenses, más las respectivas prestaciones laborales. El 20 de mayo del 20023 nos mandaron un correo porque fuimos seleccionados y pasamos la entrevista. Fue curioso porque recibí un correo en el que me decían que fui aceptada en dos empresas: McEwen y MacArthur Medical Center”, contó Salas Ocampo a El Universal.

“Dentro de los requisitos que me pedían para trabajar estaba que tenía que conectarme a una IP estática. Debía hacerlo antes del 6 de junio, puesto que las aplicaciones solo funcionaban con IP estática. No me brindaron herramientas de trabajo, por consiguiente, yo debía poner mi computador. Hice de todo para que en una reconocida empresa me aceptaran ese servicio de internet, ya que es mucho más costoso; este no se le instala a personas naturales en Colombia, y si acordaba la instalación firmaba una cláusula de permanencia por un año. Yo estaba tan emocionada con el sueldo que me iba a ganar que eso no me importó”, relató Alexandra.

Cuenta que las redes en su barrio no estaban habilitadas y hubo muchos problemas para la instalación; sin embargo, ella fue persistente y hasta mandó a poner un poste de energía en su calle para que la IP le fuera instalada.

“Todo era color de rosas los primeros tres meses, me dijeron que yo había pasado el periodo de prueba y mis jefes vinieron de Estados Unidos a Cartagena para hacer una integración con todos los empleados. Ahí conocí a algunos compañeros presencialmente. Me dijeron que me quedaba trabajando en la empresa por mi buen rendimiento. Esa noche nos llevaron a un restaurante, comimos y bailamos”.