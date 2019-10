Mañana de protestas en El Pozón y San José de los Campanos

Dos bloqueos se reportan en la mañana de este martes 15 de octubre en los barrios El Pozón y San José de los Campanos.

La comunidad se reunió para protestar, en problemáticas distintas, por el estado del hospital, en El Pozón, y la salida de circulación de una ruta de busetas, en San José.

Desde las 5:00 de la mañana, un grupo de personas bloqueó la vía principal de El Pozón, a la altura del hospital de ese barrio, para pedir a las autoridades que resuelvan la problemática en ese centro asistencial.

Según Javier Ortega, líder comunal, la comunidad pide que las autoridades revelen las fechas del comienzo de las remodelaciones del hospital, para lo que aseguran ya están destinados los recursos, pero todavía no se inician los trabajos.

“Pedimos también por la logística del hospital, no tenemos médicos, no tenemos enfermeras y los poquitos que tenemos no cuentan con experiencia para la atención de más de 120 mil usuarios del barrio y los sectores aledaños. Por eso estamos protestando”, explicó.

Ortega señaló que si las autoridades no arriban a dialogar con la comunidad pasarán a vías de hecho y cerrarán el hospital en su totalidad.