Una tragedia

El Universal se contactó con Cindy Vega, madre de la menor, quien contó que su hija empezó a mostrar síntomas de la enfermedad el 16 de octubre. Todo comenzó con fiebre alta. “Llevé a mi hija al médico con la fiebre en 40 grados. El médico le mandó un hemograma y me entregaron los resultados diciendo que la niña no tenía nada. ¿Por qué si los médicos saben que hay un brote de dengue y se les presenta una niña con fiebre alta, solo mandan Amoxicilina?”, contó la madre.

“Yo me la traje el sábado otra vez y el médico me dice que debí haberla llevado a las 78 horas del primer diagnóstico, pero el primer médico no me advirtió eso”, agrega Vega.

La madre tuvo muchas dificultades para conseguir una cama de UCI pediátrica, que era lo que la niña necesitaba.

Finalmente consiguió una en la Clínica El Bosque, donde la menor fue atendida. Desafortunadamente, perdió su lucha contra la enfermedad: falleció.

“A mi hija le pusieron un medicamento para mejorar las plaquetas y la oxigenación también iba aumentando, estaba en 70. Ella cuando veía a los médicos me decía: ‘mami, ora por mí’, porque le daba miedo. Luego me dijeron que la intubarían, y yo dije que por favor no lo hicieran, pero me aseguraron que era para ayudarla con la ventilación. Ellos podían esperar a que mejorara, ella estaba bien y en un momentico entró en paro cardiorrespiratorio y cuando me llamaron ya estaba muerta”, explica con dolor Cindy.