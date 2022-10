“Mami, estoy viendo a una niña”: Escalofriante historia en Ciudadela 2000

En tu niñez ¿recuerdas haber tenido un amigo imaginario? Estos amigos invisibles son personajes ficticios que algunos niños crean con su imaginación, y a los que suelen asignar un papel fundamental en su vida durante cierto proceso. Según psicólogos, este tipo de expresiones en niños es totalmente normal. Sin embargo ¿hasta qué punto debe ponerse cuidado? ¿en qué momento, lo que dicen los niños comienza a ser una señal de alarma y se aproxima un caso paranormal? (Lea también: ¿Sacrifican animales? Así operan las sectas satánicas en Cartagena) Karen López vive con su hija Lucía de cinco años en un pequeño apartamento del barrio Ciudadela 2000 de Cartagena. Esta mujer cuenta que se siente preocupada, ya que su hija le ha expresado en repetidas ocasiones que todo el tiempo ve a una niña con ella. “Empezó como algo inofensivo, un día yo la saqué al parque de por la casa, le compré unos fritos y me dijo que si no le iba a dar un frito a su amiguita. Yo me reí porque pensé que eran cosas de pelaos. Pero se ha fue empeorando, porque la niña llegó a un punto en que hasta me la señalaba”. Explicó la mujer a El Universal.

Karen asegura ser una mujer creyente y católica, por lo que trató de buscar ayuda en la parroquia a la que asiste, sin embargo, no encontró soluciones, el problema persistía. Y aunque no fuera frecuente, si le preocupaba. Al punto de la desesperación “Llegué a un punto de desespero en que comencé a leer cosas por internet, busqué curas, busqué de todo y la niña me seguía diciendo lo mismo”, explicó. Karen se vio obligada a poner vasos de agua con vinagre en las esquinas de la casa, tapas de limón, velas, y otros rituales más. Sin embargo, el problema parecía no terminar, le decían que a lo mejor la niña tenía un don y que esto le permitía ver más allá de la vida.

Recreación. // Foto tomada de Pexel

“Ya llegó un momento en que me mi hija me decía que no podría dormir sin su amiguita. Todo lo que le compro me pide para ella y para la amiga, como si estuviera obsesionada. Yo he puesto eso en oración, hay gente que me dicen que puede ser brujería”. ¿Resolvieron el problema? Karen confiesa que al ser un tema tan complejo ha decidido mantenerlo con cautela, solo un par de vecinas han tenido conocimiento y la han acompañado en el proceso. Asegura que hace tiempo su hija no ha vuelto a mencionar a la “amiga imaginaria”, sin embargo, teme que en algún momento vuelva a aparecer.

¿Qué se debe hacer en estos casos? El Universal contactó a María Luisa Guzmán, psicóloga de familia, quien explicó como podrían tratarse este tipo de temas, en caso de que no sean paranormales. “Alrededor de los 7 u 8 años, cuando el niño ya ha alcanzado un mayor grado de desarrollado cognitivo, es cuando el amigo imaginario debería desaparece. La preocupación de los padres arranca en esta etapa, y si se hace mucho escándalo sobre esto puede comenzar a generarse el trauma”, explicó a El Universal. (Lea también: ¡Ojo con los niños! Capturan a secta satánica por raptar a menor)

Guzmán explica que esto comienza a convertirse en algo preocupante cuando el niño abandona poco a poco sus intereses, los deja en segundo plano, y pasa cada vez más tiempo con ese amigo imaginario.