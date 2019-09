Mal parqueo: multa más impuesta a conductores de servicio público

“Muchas veces las sanciones son porque están mal parqueados, no tienen los documentos al día o porque están transitando en las calles sin la tecnomecánica al día. Esos 5.437 comparendos son un monto total en deuda de $2.403.543.818”, indicó Edilberto Mendoza, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte.

Sobre las infracciones más sancionadas se conoció que en mal parqueo han realizado 781; por bloquear una calzada sin justa causa, han realizado 430 comparendos; 403 han sido por conducir en una zona y horario restringido; por no portar planilla de tarifas, 460; 277 por no tener la tecnicomecánica al día; 277 por no respetar la luz roja del semáforo; por dejar pasajeros en la mitad de la calle, 213; 174 son por hablar por celular mientras conducen; por conducir con licencia vencida 274 y 232 por realizar maniobras peligrosas en la vía que atentan contra los pasajeros y transeúntes.