“Ya yo no se qué más hacer. Mi hija depende de mí y yo no trabajo porque no la puedo dejar sola y porque me dio lupus y me tuvieron que amputar los dedos índices de ambas manos”, dice con dolor Yudis Babilonia, quien llegó hasta El Universal a contar su historia para que alguna persona o fundación la ayude.

Yudis y su hija, María Cristina, de 28 años, viven en un cuarto arrendado en Olaya Herrera desde hace unos meses, después de que las sacarán de la vivienda familiar donde residían.

“Yo vivía con una tía y ella, hace muchos años me dio una parte del patio de su casa, donde pude construir, con ayuda de una empresa, la vivienda donde vivía con mi hija. Pero mi tía falleció y como ella no me dio escrituras, ni ningún documento escrito, sus hijos comenzaron a molestar porque estaba en su espacio y me tocó salir de ahí con mi hija en silla de ruedas”, comentó.