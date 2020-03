Madre denuncia que Ambuq tiene en espera a su hija para traslado

Karen García volvió a recaer. Esta es la tercera vez que ocurre. El tumor está alojado en su pulmón derecho y los médicos aseguran que ella necesita con urgencia un trasplante de médula y una cirugía para sacar el tumor de su pulmón pero, según dice su madre, Martha Ramírez, desde que le hicieron la solicitud a su EPS Ambuq, no han obtenido respuesta alguna.

Desde que los médicos que atienden a Karen le enviaron la solicitud a Ambuq sobre el traslado, la EPS, según informó su madre, no ha respondido, por eso ella se acercó a los medios de comunicación.

“La vida de mi hija está en peligro, quiero que Ambuq agilice el traslado. Un día más aquí en Cartagena es uno menos para mi hija”, finalizó la madre.

El Universal se comunicó con Ambuq EPS para conocer por qué el atraso en el traslado de la menor y nos indicaron que enviarían un comunicado explicando las razones, pero al momento de la publicación no recibimos respuesta alguna.

Cumplió su sueño

Desde que le descubrieron a Karen el tumor, ella le dijo a su mamá que quería viajar a México a conocer la virgen de Guadalupe, motivada por las historias que veía en ‘La rosa de Guadalupe’, de quien es muy devota y el año pasado, en el mes de febrero tuvo el privilegio de viajar a conocerla.

“Gracias a Fundevida, quien quiso apoyarla para cumplir su sueño y a un grupo de personas, quienes donaron los tiquetes, otros el hotel, otra persona regaló el dinero para los pasaportes, otra persona donó ropa y así fue como se pudo hacer el viaje”, dijo la madre.

A Karen le descubrieron la enfermedad después de caerse y golpearse el abdomen mientras jugaba.

“Después de la caída la llevé al baño, porque me dijo que iba a orinar y vi cuando orinó sangre. Enseguida la llevé al hospital, donde la dejaron hospitalizada cuatro días. Al principio me dijeron que no tenía nada, después comenzó con un dolor, por lo que le hicieron una ecografía renal y fue cuando le descubrieron la masa en el riñón izquierdo, al extraérsela y hacerle los estudios, salió que era maligna”, finalizó.