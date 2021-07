Desde ese momento, según comentó la madre de Thaliana, comenzó el desespero y la preocupación para ellas dos, pues según denuncia de la IPS no quisieron ir a recoger a la menor, por lo que a la fecha la niña continúa en una UCI pediátrica en la clínica donde se “expone a adquirir algún virus, pues ella está bien, solo es cuestión que ya esté en casa para que siga con sus terapias y su tratamiento, pero no ha sido posible”.

“Ella manifestaba que no podía respirar, por eso junto a médicos de la IPS Remeo Center- Messer Colombia, quienes la han estado atendiendo en casa por su enfermedad, la trajimos a la clínica pero después de ser revisada por los médicos, dijeron que ya estaba bien y que debía ser regresada a la casa”, comentó Gina Díaz, madre de la menor.

Esta enfermedad no tiene cura, sin embargo con ayuda de los medicamentos, terapias físicas y cirugías pueden ayudar a que siga su vida y era justamente esto lo que Thaliana estaba haciendo en casa junto a sus seres queridos, hasta el pasado 17 de junio cuando fue ingresada a la clínica Blas de Lezo, después de presentar complicaciones para respirar.

La mujer asegura que “en Remeo Center primero dijeron que no podían venir a buscarla, que pusiéramos la ambulancia, después que me había saltado los protocolos porque a través de la prepagada pedí este servicio, pero no vinieron a buscarnos porque según ellos (Remeo) debía instalar unos aparatos en la casa, pero nada de eso pasó”.

Luego de imponer una tutela y de que Salud Total EPS haya realizado una junta médica, dijo Gina que: “Los médicos reafirmaron que mi hija debía salir de la clínica e ir a casa, pero Remeo dice que la deben llevar a un hostal porque tenían que hacerle unas pruebas con el ventilador, cuando la niña no ha tenido problemas con el ventilador. Después dijeron que no eran pruebas, sino unos para clínicas de 72 horas y eso no debe ser así. Yo solo quiero que mi hija regrese a casa con sus terapias y medicamentos, así como era antes”.

Para este jueves, 8 de julio, a las 4:30 de la tarde, la familia de la menor estará realizando un plantón frente a la sedes administrativa de Salud Total.

El Universal consultó con la EPS y señalaron que “ha garantizado los servicios que la paciente ha requerido”, con la IPS no fue posible tener comunicación.