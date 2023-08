Madre de niño denuncia que su hijo espera una cirugía hace meses

“Tengo dos meses solicitando la autorización para la cirugía de mi hijo y no me dan respuesta, ¿a caso esperan que se me ahogue?”. Ese es el clamor de Yenifer Tilvez Paternina, madre de Jhoel Andrés Espinoza Tilvez, un menor de edad. La mujer denuncia negligencias por parte de Sanidad de la Policía Nacional Cartagena en la entrega de autorizaciones para la practica de una cirugía en las amígdalas que requiere con urgencia su hijo. Lea también: “Tengo dos meses esperando un medicamento, ¿acaso esperan que uno se muera?”

“A mi hijo le diagnosticaron hipertrofia de las amígdalas. Jhoel necesita de una cirugía urgente porque eso le puede cerrar las vías respiratorias. Me dirijo a la Casa del Niño, pues esta tiene convenio con la Policía, pero cuando voy a hacer la autorización me dicen que en este momento no tienen convenio con la Policía. Luego me dirijo nuevamente a la Policía y me confirman de que no hay convenio con la entidad de salud”, agregó Tilvez Paternina.