“Luego de pagar, me bloquearon”: presunta estafa al comprar Soat

Su relato prosiguió contando la alta suma de dinero a pagar y los pasos que iba siguiendo. “En la página web piden unos datos como: placa, nombre del propietario, etc. A los pocos minutos que uno ingresa, ellos te escriben a tu WhatsApp con un mensaje donde te dicen el valor a pagar (valor que corresponde a lo estipulado legalmente) en mi caso $624.000. Hasta allí todo normal, su foto de perfil incluso tenía el logo de la compañía”, narró el ciudadano presuntamente estafado.

Y agregó: “Confirmo que voy a tomar el producto y ellos me envían un enlace para pagar por la plataforma PSE. Realizó la transferencia y le pregunto a la persona cuánto tiempo demorará en verse reflejado el trámite, y me dicen que en 5 minutos me la envían a mi correo. Pasaron más de 5 minutos y al ver que no me llegaba ni que se actualizo nada, comencé a preocuparme. Les escribo por WhatsApp y ya me habían bloqueado”, puntualizó.