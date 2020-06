Los vuelos humanitarios que saldrán de Cartagena este mes

Según lo anunciado por el Ministerio del Transporte los vuelos internacionales volverán a operar desde el 1 de septiembre, por lo que desde ya Sacsa está preparando los protocolos para que una vez se reinicien las actividades comerciales se mantengan los estándares de bioseguridad.

Entre las medidas se encuentra la señalización en el piso para indicar la distancia que debe haber entre persona y persona en las filas; piezas informativas que señalan las sillas que no deben usarse, con el objetivo de evitar cercanía entre los pasajeros que esperan en la sala de abordaje; elementos como pendones, adhesivos y videos con información necesaria y relevante; la habilitación de una sola puerta de ingreso donde se verificará el pasabordo y la cédula del viajero, quien debe llevar guantes y tapabocas, no podrán ingresar acompañantes y los pasajeros pueden llevar consigo geles antibacteriales de máximo 355 mililitros, algo que antes no se podía.