Los problemas que tienen las líneas de atención para coronavirus del Dadis

Hace una semana me agarró una gripa de esas que no te dejan saborear la comida, te hacen toser cada minuto y causan escalofríos. Al principio me relajé, empecé a usar tapabocas y seguí las recomendaciones de asepsia.

Días después, teniendo en cuenta que en mi casa estaba un prima que había llegado de Chile, ver que mis síntomas no mejoraban y ante la llegada del coronavirus a la ciudad, sentí que era tiempo de consultar a alguien experto o que al menos me dijera qué medicamento tomar. (Lea aquí: Habla mujer con coronavirus, hermana de taxista que murió en Cartagena)

Siguiendo la recomendación de no saturar las urgencias y centros médicos, opté por llamar a las tres líneas que habilitó el Dadis para resolver dudas o dar indicaciones en caso de presentar síntomas como tos, fiebre o dolor de garganta.

El primer día fueron fallidos los tres intentos. En la línea del 125 solo escuchaba una melodía, y los dos teléfonos para celular me mandaban a buzón o sonaban apagados. Al día siguiente la cuestión no mejoró, llamadas en la mañana, a medio día y en la noche terminaron igual, sin ninguna repuesta.

Tras no recibir contestación opté por pedir una cita a mi EPS, que para mi sorpresa y fortuna terminaron agendándome para ese mismo día y, finalmente, pude recibir atención médica y confirmar que era un simple resfriado, como lo sospechaba.

Sin embargo, la duda por la línea de atención seguía en mi cabeza, pensaba en toda la gente que quizás tenía más dudas que yo, o que realmente se sentía angustiada. ¿Cómo habrán hecho? ¿Al cuánto tiempo les habrán dado respuesta?