Un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) sólido y conforme a los lineamientos internacionales es la petición de los residentes del Centro Histórico a la Alcaldía de Cartagena. A través de un oficio, el Colectivo Somos Centro Histórico pide al secretario de Planeación, Guillermo Ávila Barragán, tener en cuenta los lineamientos de la Unesco para la construcción de este documento.

Partiendo de este punto, el colectivo hace varias críticas al proceso que adelanta el gobierno local en la etapa de diagnóstico y solicita la constitución de un comité internacional que sea el garante de todo el proceso.

“El PEMP debe construirse desde la legalidad, que no se contemple como la solución a las violaciones de la norma del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, porque atentaría contra los usos residencial e institucional. Dado que esa problemática la resolvería el Plan de Normalización Urbanística, porque de lo contrario, el PEMP sería letra muerta”, expone el colectivo.

De acuerdo con esta colectividad, es importante que la comunidad participe en todas las etapas del proceso y que no sea citada sólo para validar el documento cuando “esté listo”. Lea: Los desafíos para sacar adelante una nueva formulación del PEMP

“Queremos estar en el proceso de construcción por dos razones. Primero porque las leyes que contemplan la construcción de estos documentos establece que debe existir una participación clara de los residentes y comunidades. Y segundo, porque queremos aportar con una actitud muy propositiva, muy sana, procesos de confianza pública. Muchos de los problemas de los que hemos tenido con el PEMP han sido más por desconfianza de lo que no conocemos. Aquí hay muchos actores interesados en el PEMP y hemos pensando que somos opuestos o que somos contrarios pero esto no significa que no se pueda trabajar en conjunto”, explicó Raúl Paniagua, miembro del colectivo.

Otro de los ‘peros’ que presenta el colectivo es la poca revisión del Informe de Icomos 2017 y los diagnósticos del PEMP de 2017 “que si fueron elaborados por la comunidad y que se desconocieron en 2019”.

“El Colectivo Somos Centro Histórico recomienda como punto de partida el informe elaborado por Icomos Internacional en el 2017 porque contempla los estudios socio-económicos, y lo que le faltaría, sería actualización. No están de acuerdo con el PEMP de 2019, dado que, no tiene en cuenta la dimensión social del Centro Histórico”, se lee en un comunicado.

Además, solicitan al gobierno de William Dau censar a residentes, instituciones y actores comerciales que permitan un análisis socioeconómico y demográfico de esta importante zona de la ciudad.

“Esto teniendo en cuenta la pirámide de análisis que comienza por los residentes, luego las personas que viven del Centro Histórico, luego los ciudadanos/cartageneros y finalmente los turistas. Estos últimos no hay que censarlos, pero los otros dos actores si deben ser censados y caracterizados”, indica el colectivo.

Adicionalmente recomiendan la elaboración de un plano actualizado de los usos reales predio a predio, para consignar los cambios y violaciones de los usos que -según residentes- “constituyen el origen del desequilibrio y el deterioro que sufre actualmente el Centro Histórico,y que tiene en riesgo la conservación del patrimonio cultural de los cartageneros”.

Otras observaciones

- Actualizar el inventario/archivo diagnóstico del IPCC, sobre el estado actual de los inmuebles a través de visitas técnicas con personal capacitado, incluyendo el crecimiento de uso de infraestructura por inmuebles.

- Elaborar un plano con levantamiento arquitectónico y que señale las licencias de construcción en inmuebles, y el uso otorgado a través de estas.