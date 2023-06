Los niños de El Pozón que aprenden a nadar para salvar vidas

El pasado 11 de abril, 31 niños y niñas de este sector, que hacen parte de la Fundación Sonrisas de León, ingresaron al proyecto “Saber Nadar”, el cual es desarrollado por la Fundación Mariana Novoa y la Fundación Edu en alianza con la Academia Burbujas, que brinda la formación a los niños.

“Adquirir estas habilidades de manos de profesionales salva vidas, no solo en el momento de estar en el mar sino incluso viéndolo desde la pobreza, de cómo un niño a través del deporte puede hacer de esto su herramienta de transformación”, dice Roos Morales, director de la Fundación Sonrisas de León.

Andrés Camilo Pérez es uno de esos niños, que gracias a sus prácticas se ha motivado con este deporte. “Todo me gusta y quiero seguir adelante y ganar las competencias”, cuenta el menor de 12 años.

Ana señala que el ahogamiento es un evento rápido y silencioso, por eso es importante que los niños cuenten con estas habilidades y sean conscientes de la importancia que esto tiene para sus vidas.

“En estas prácticas que me ha ido bien. He aprendido sapitos, habilidades y muchas cosas. Esto me sirve porque en alguna ocasión alguien puede ahogarse y uno puede estar presente y salvarlo”, dice Eleazar David Mendoza, un niño de 12 años que también hace parte de este grupo.