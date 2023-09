Los grandes tropiezos que enfrenta el nuevo POT de Cartagena

“Entendemos que dichas devoluciones tienen que ver con el lleno de los requisitos normativos de los documentos a entregar, los cuales no han sido subsanados en su totalidad; no obstante, en el contenido de las resoluciones EPA-RES-00384-2023 y 1419, ambas del 2023, expedidas por el EPA y Cardique, respectivamente, se observan revisiones de fondo y contenidos propios de la etapa revisión documental y cartográfica, y no solo una revisión de requisitos para radicación”, indicó.

“Para esta presidencia, el responsable de que el POT no haya podido iniciar la etapa de concertación ambiental es el alcalde, teniéndose en cuenta que esta administración recibió los 17 productos de Inypsa que la administración del 2018-2019 y el concejo Distrital habían pedido no recibir porque no servían, y a cambio, Dau se ha gastado más de $17 mil millones tratando de enmendar los errores y no pudieron”, dijo Pion, presidente de la Comisión del Plan.

¿Qué sigue?

En medio de los cuestionamientos, la Secretaría de Planeación continúa realizando mesas de trabajo en diferentes sectores de Cartagena, entre esas la zona insular lejana, es decir, islas en el archipiélago de San Bernardo. Gremios y asociaciones le piden al Distrito tratar de subsanar los reparos de Cardique y el EPA, y dejar en manos del próximo alcalde la aprobación de dicho documento. Al cierre de esta edición se desconocía si la Alcaldía de Cartagena había interpuesto el recurso de reposición contra los actos administrativos de las entidades ambientales. No obstante, El Universal conoció que, además del recurso mencionado anteriormente, pueden seguir radicando los documentos.