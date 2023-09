Los grandes problemas que aquejan a los residentes de Bocala

No obstante, en medio de los altos edificios se esconde una realidad que cada día se hace más evidente. El alto tráfico que a diario transita por esos sectores turísticos ha deteriorado sus calles. Los andenes y/o senderos peatonales están en mal estado y la proliferación del cableado afea el sector.

Andrés Rico, presidente de la JAC Bocagrande precisó que los tres grandes problemas que los aquejan son: la inseguridad, ya que no hay estabilidad con los Policías que vigilan el sector; drenaje pluvial y vías; y el cableado desordenado.

Líderes aseguran que el mal estado de las vías o la imperfección de algunas calles están ligadas a trabajos que realizan empresas de servicios públicos, sin dejar a un lado el tráfico pesado que ingresa a Bocagrande por las grandes construcciones que se realizan en el sector. A eso se le suma que las vías no tienen juntas de dilatación.

“Los drenajes pluviales aledaños a la bahía de Cartagena no sirven. El sistema de las válvulas pico de pato es inoperante. No funcionan por la poca presión que hay para abrir las válvulas y no le hacen mantenimiento. Es una lucha que tenemos las JAC de Castillogrande y Bocagrande con el Distrito para que le hagan mantenimiento”, indicó Jesús Puello, presidente JAC Castillogrande.

Precisó que quieren que se solucione dicho problema y que no solo se permita el drenaje de las aguas a la bahía sino que impida la intrusión de marea de la bahía a las calles, pues para él, eso ha influido en el deterioro y la desvalorización de todos los bienes (muebles e inmuebles).

Andrés Rico pidió el cumplimiento de la sentencia que obliga al Distrito a tomar acciones en contra de la intrusión de mareas. La acción popular obligaba a la Alcaldía a constituir una comisión para solucionar esta problemática.