Los escándalos sexuales más sonados en Cartagena durante este 2022

4. Sexo en un baño de reconocido centro comercial

Un ciudadano que pidió reserva de su identidad denunció ante El Universal este hecho. El hombre asegura haber presenciado los gemidos de dos hombres en el baño del primer piso del Centro Comercial Mall Plaza. Lea: Descubren a dos hombres teniendo sexo en baño de centro comercial en Cartagena

En su relato, contó que se acercó al cubículo de uno de los baños y comprobó que efectivamente se trataba de dos personas que estaban encerradas con seguro. “Yo me acerqué para percatarme, porque al principio me asusté, pensé que podía ser un espanto. Lo que se me ocurrió fue salirme del baño y esperar en el pasillo. No pasaron ni cinco minutos cuando los dos personajes salieron del baño, el uno primero que el otro. Yo al principio pensé que era un hombre y una mujer, pero eran dos hombres que seguro estaban en el gimnasio”, contó el ciudadano.