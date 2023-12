Los cruceros que llegan a Cartagena en los últimos días de diciembre

- Cerca de las 6:00 a.m. de hoy tocó aguas de Cartagena el crucero Viking Neptune, de la línea Viking Ocean Cruises, con 1.000 pasajeros aproximadamente y 472 tripulantes.

La embarcación fondea en la Sociedad Portuaria desde las 7:00 a.m. y con su estadía se espera que ingresen a la economía local 251.310 dólares. Se despide de Cartagena a las 2 p.m.

- A las 8:00 a.m. atracó el AIDAluna de la línea Aida Cruises, con 2.566 pasajeros aproximadamente y 588 tripulantes. El impacto económico de su llegada se calcula en 292.490 dólares. El crucero zarpará a las 6:00 p.m. de hoy.

- Cerca de las 8:00 a.m. tocará aguas de Cartagena el crucero Silver Dawn, de la línea Silversea Cruises, con 596 pasajeros y 411 tripulantes. El impacto económico de su llegada se prevé en 87.148 dólares.

- Atracará en la ciudad a las 10:00 a.m. el crucero Rhapsody of the Seas, de la línea Royal Caribbean, con 2.416 pasajeros y 765 tripulantes. Con su estadía se espera que ingresen a la economía local 290.190 dólares.

- Dos horas después arribará al Puerto de Cartagena el Sea Cloud Spirit, de la línea Silversea Cruises, con 136 pasajeros y 90 tripulantes. La embarcación zarpará al mediodía del 1 de enero, dejando un impacto económico de 19.621 dólares.