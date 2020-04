Los cocheros reclaman apoyo para ellos y los caballos

Sin embargo, los 70 kits que entregaron la semana pasada no fueron suficientes, debido a que según la Asociación de Cocheros de Cartagena, en ese sector de Chambacú apenas residen aproximadamente 30 familias, mientras que las demás están distribuidas en diferentes barrios y a muchos de ellos aún no les han llegado los auxilios. Según cifras del gremio, son más de 200 familias las que viven directa e indirectamente de este oficio. (Lea: “Las ventas han bajado bastante”: tenderos) .

Un mes sin ingresos

“Los cocheros estamos padeciendo, para nadie es un secreto que el sector turístico es el más afectado de Cartagena, somos miles de personas las que vivimos del turismo y los cocheros fuimos de los primeros en quedarnos sin ingresos porque el toque de queda no nos permitía trabajar de noche. Nosotros vivimos del día a día y ahora no tenemos cómo alimentar a nuestras familias”, sostuvo Yesid Soto, representante de la asociación.

Pero la preocupación no es solo por las personas necesitadas sino por los caballos, esos que los trabajadores llaman sus compañeros de labor. Los animales, según explicaron los dueños, no están recibiendo la atención ni el cuidado que necesitan porque los pocos recursos que consiguen no les alcanzan para suplir todos los gastos.

“Tenemos un mes sin recibir ingreso alguno y eso dificulta la atención a los caballos, ellos están en las pesebreras y requieren un manejo diferente a los que están en las fincas o potreros. Tenemos que alimentarlos y consentirlos como si fueran niños pequeños, brindarles lo fundamental para su sostenimiento”, explicó Soto.

En total, los caballos utilizados para trabajar en el Centro son 120, y de momento ninguno ha tenido percances de salud. En cuanto a los cerca de 200 cocheros, tampoco han tenido enfermedades pero sí muchas afugias económicas, por lo que le piden con urgencia una ayuda especial a la Alcaldía.