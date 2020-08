El escaso movimiento que ha tenido la Terminal de Transportes de Cartagena en los meses que van de pandemia, y por ende la ausencia de pasajeros y de buses, ha generado consigo un impacto en los comercios aledaños como restaurantes, puntos de pago, salas de internet, venta de artículos, entre otros. Y uno de los negocios que trabaja directamente con el transporte es el de los CDA (Centro de Diagnóstico Automotriz), que al estar ubicados en el área de influencia de esta central de transportes han perdido gran parte de su acostumbrada clientela. En este sector hay tres y en toda la ciudad son alrededor de 10, cuyos propietarios y trabajadores esperan que pronto todo retorne a la normalidad para volver a generar suficientes ingresos.

Diego Taborda, quien está al frente del CDA Supercars La Terminal, señaló que el gremio está bastante afectado a raíz de la emergencia sanitaria y financiera, ya que los ciudadanos han tenido como prioridad la alimentación, los servicios públicos y otros gastos en sus hogares, y han dejado a un lado los compromisos con los vehículos.

“Estamos abiertos, funcionando desde hace un par de meses, pero la situación no ha estado fácil. Las personas no ven estos trabajos obligatorios como una necesidad primaria para vivir. Seguramente habrá gente movilizándose sin estar al día, arriesgándose porque no tiene plata, a otros les habrán inmovilizado sus carros o motos. Es una situación bastante compleja”, sostuvo el empresario.

Cabe recordar que la movilidad en la ciudad se ha disminuido porque muchos empleados están bajo el sistema de teletrabajo en casa y no tienen necesidad de sacar sus vehículos para movilizarse diariamente como lo hacían antes de la llegada del COVID-19.

“Sentimos que las autoridades están siendo muy estrictas con los conductores, muchos nos dicen que intentan rebuscarse para poder tener los papeles en regla, pero cuando les guardan los carros no tienen para lo uno ni para lo otro. Estamos manteniendo las nóminas con las uñas, ya no se hacen ni la mitad de los trabajos de antes”, añadió Diego.

Otro aspecto a tener en cuenta es que a raíz de la pandemia, los CDA pueden hacer las revisiones a los vehículos sin que estos tengan el deber de presentar el seguro obligatorio.