La protesta de este jueves, continuación de una seguidilla de bloqueos que iniciaron el pasado lunes, ha sido cuestionada por otros conductores de la ciudad que aseguran que la Administración Distrital no ha tomado medidas suficientes para controlar la situación, permitiendo que los transportadores de carga generen colapso en la movilidad cada vez que se lo proponen.

La máxima autoridad del Distrito indicó además que el pago de los peajes no sale de los camioneros. “Esa plata ya está incluida dentro de los fletes, del costo de la mercancía que es importada. Si dejamos que los camiones que salen del puerto y van al interior del país, no paguen peaje, lo que estamos haciendo es trasladando dinero a gente que ya tiene billete. Por eso son ellos los que tienen que seguir pagando, no los cartageneros”, resaltó.

El mandatario añadió que en comunicación con algunas empresas del sector industrial de la ciudad estas ya han manifestado su afectación por los bloqueos.

“En mi posición personal. Esta manifestación de los camioneros no nace de los mismos camioneros. Alguien los está promoviendo”, puntualizó el alcalde.