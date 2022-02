“Tomé el bus de Pemape a las 3:40 de la tarde en la rotonda de El Pozón y cuando íbamos por el trayecto, me dijeron que ellos no entraban a Punta Canoa. Le exigí que lo hiciera, porque así es su ruta, y tanto el conductor como el ayudante me dijeron que no. Que esa era la nueva norma”. Esa situación que vivió, el jueves una habitante de este corregimiento de Cartagena, ocurre a diario.

“Nosotros citamos a una reunión a la empresa Pemape, junto al DATT, la Personería Distrital y a la Policía de Carreteras para tratar esta inconformidad que estamos viviendo, pero los de la empresa de transporte público no hicieron presencia”, aseguró Alveiro Morales Gómez, representante legal del Consejo Comunitario de Punta Canoa.

Morales asegura que es “pelea de todos los días” tratar de convencer al conductor del bus para que ingrese a Punta Canoa, pero es “perder el tiempo”, pues ellos insisten en que es la nueva norma y bajan a los habitantes en un paradero que está en la vía para ellos subir a Bayunca.