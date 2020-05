Los bares y restaurantes de Cartagena, entre el miedo y la incertidumbre

ARRIENDOS IMPAGABLES

En el Centro Histórico de Cartagena hay decenas de bares y restaurantes, la mayoría de ellos en locales arrendados que hoy siguen pagando, como pueden, pese a que tienen pocos o nulos ingresos.

La líder del Grupo Empresarial Llamas Arenas (GELA), Gabi Arenas, manifestó su preocupación porque cuenta con 10 locales y es consciente de que “cuando paras una caja, paras todo: no hay sueldos, no hay rentabilidad, no hay trabajo, el cierre paraliza todo”.

“El tema de los arriendos ha sido el más difícil, supremamente difícil, porque a pesar de que los dueños de los locales son gente muy adinerada ellos dicen que tienen sus compromisos también. Ha sido muy difícil porque hasta el momento, pese a que el Gobierno pidió llegar a acuerdos de pago, en el caso nuestro esto ha sido hasta el momento imposible”, dice Arenas.

Agregó que si el Gobierno autoriza la vuelta de su sector al trabajo no hay tampoco cómo hacer nada “porque no hay nadie en las calles y entonces esto generaría más gastos (...) La pandemia ha sido un desastre para la economía de los restaurantes”.

Por eso es que hay otros empresarios que ahora exploran “el tema de los domicilios, un área de trabajo diferente para nosotros”, dice Mauricio Bedoya, dueño de dos restaurante de esa zona, quien asegura que están “trabajando a pérdida, porque en el centro básicamente no vive gente”.

“No entendemos por qué los sobrecostes de los servicios públicos, por ejemplo, ahora que no estamos abiertos y no producimos basura. En la factura de agua nos siguen cobrando el servicio de recolección que ahora mismo vale más que la misma agua (...) Tampoco entendemos por qué el Gobierno no nos voltea a mirar y no saca medidas de ayuda para nosotros, los pequeños empresarios”, advierte.

En ese sentido, Bedoya, como muchos otros empresarios del sector, cree que si el Gobierno no los ayuda, no podrá mantener vivos sus negocios.

“Sé que ya muchos empresarios colegas han quebrado y han cerrado sus negocios”, dice, y guarda la esperanza de que él no haga parte de esa lista de perjudicados por la pandemia del coronavirus.

Colombia llegó a los 14.939 casos de COVID-19 y ya son 562 las víctimas mortales por la pandemia.