Lo volvieron un parqueadero no autorizado

Según la queja de los moradores, el parque anteriormente era un espacio ideal para que los niños llegaran y se divirtieran, pero con los años fue quedando en el olvido. La delincuencia lo desvalijó a tal punto que hoy no hay ni lámparas que alumbren en las noches, y para rematar a raíz de la pandemia por el COVID-19 personas ajenas al barrio lo cogieron de parqueadero improvisado.

Las afectaciones

“Allí llegan camiones que se dedican al cargue y descargue de mercancías, lo hacen en las madrugas y el ruido no deja dormir tranquilos a los vecinos. Hay mucha gente desesperada con esa situación. Ya no solo tenemos problemas con los carretilleros, el escándalo permanente, los vendedores ambulantes, sino que también tenemos el parqueo indebido de camiones y de carros particulares”, sostuvo una residente de Martínez Martelo, quien pidió no revelar su nombre.