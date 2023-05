Lo que viene tras el fallo que ordenó demoler el edificio Aquarela

La decisión de primera instancia tomada por la jueza Sandra Zúñiga marcó un precedente debido a que en todos estos años no se había emitido ninguna orden judicial relacionada al edificio. Hasta el momento solo se había tenido en cuenta una medida correctiva emitida por la Inspección de Policía No. 2 en 2018, la cual determinó que el edificio ocupaba 619 m² de espacio público de forma irregular. Es en esta medida que la Alcaldía y el Gobierno han sustentado sus esfuerzos para demoler la obra.

El fallo de primera instancia es el resultado de una acción popular presentada por el Ministerio de Cultura en contra del Distrito de Cartagena, la Promotora Calle 47 (constructora de la obra) y la Curaduría Urbana Distrital No. 1, la cual emitió las licencias de construcción del proyecto.

Así mismo se calificó de negligente la conducta del Distrito por no actuar en ese entonces para implementar un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para proteger el patrimonio.

En el fallo, también se destaca que al otorgar estas licencias, no se cumplió con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual establece que en el sector de Torices donde está ubicado el proyecto solo se permiten edificaciones que no superen los cuatro pisos.

“Los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación se encuentran actualmente amenazados por el desarrollo del proyecto Aquarela, producto de su licenciamiento y de la construcción de una torre correspondiente a la primera etapa de dicho proyecto, esto a raíz de las conductas (activas u omisivas) desplegadas por las entidades accionadas Distrito de Cartagena, Promotora Calle 47 y la Curaduría Urbana No. 1”, dice el fallo.

El Distrito no está de acuerdo con que la Promotora Calle 47 solo deba asumir los costos correspondientes a la restitución de 619 m².

En este sentido, pidieron al juzgado que se excluya de esta decisión al Distrito y se incluya a la Curaduría Urbana No. 1 que fue la que otorgó la licencia al proyecto.

Por su parte, la Promotora Calle 47 anunció que apeló el fallo de primera instancia, ya que insisten en que la ocupación ilegal del espacio público no es cierta. Además, indican que en la sentencia no se tuvieron en cuenta pruebas presentadas por expertos en patrimonio histórico que demostrarían la ausencia de afectación al valor universal excepcional del Castillo San Felipe. A su vez, reiteraron que las licencias de construcción fueron obtenidas en el marco de la legalidad.

Esperan fallo definitivo

Lo que viene ahora en el proceso es que se resuelvan estos recursos y se profiera el fallo de segunda instancia, el cual tiene a la expectativa principalmente a las familias que invirtieron en el proyecto y han estado esperando todos estos años una solución.

“Hasta que no quede en firme la decisión no podemos acudir ante la justicia. En este caso, la firmeza de la sentencia no ha quedado ejecutada toda vez que la constructora y el Distrito presentaron recursos. Un juez de segunda instancia es el que tiene que definir si confirma o revoca la sentencia y esa es la decisión que le dará firmeza a todo este trámite”, indicó Luis Eduardo Torres, uno de los compradores del proyecto.