- Toque de queda de domingo a jueves de 10 p.m. a 5 a.m. y de viernes a sábado desde las 12 a.m. hasta las 5 a.m.

- Pico y cédula para ingresar a entidades bancarias, centros comerciales, Mercado de Bazurto, almacenes de grandes superficies y supermercados en general.

- Prohibido consumo de bebidas alcohólicas en el interior de tiendas, refresquerías, terrazas, billares, galleras, clubes, corporaciones sociales, estancos y licoreras.

- Horario para el uso de playas entre 8 a.m. y 2 p.m.

- Prohibida realización de espectáculos públicos como fiestas electrónicas, pick up u otros equipos de ampliación sonora.