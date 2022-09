Lo que piensa la Iglesia católica del gobierno Petro y del proyecto del Dique

El Dique, necesario

El padre Castillo lleva enraizadas en su corazón a las gentes del canal del Dique y no olvida sus necesidades. Por eso tiene una postura clara frente al megaproyecto que busca que se hagan distintos trabajos en ese cuerpo agua para evitar inundaciones, mejorar la navegabilidad y que también repercutiría para oxigenar la bahía de Cartagena.

La adjudicación de la APP del canal del Dique está suspendida, pero Castillo señala que son obras necesarias para beneficiar a las comunidades y evitar emergencias tan lamentables como la del 2010.

“El proyecto del Dique lo acogimos, acompañamos y hemos hecho parte del comité que está allí. Creemos que en esta coyuntura actual hay tres desafíos que se deben asumir frente al proyecto. El primero es reafirmar la voluntad política de ejecutar, pues es un proyecto que no da espera y no depende de un gobierno porque es un compromiso de Estado, por el mayor bien de un territorio. Uno no puede esperar que eso vuelva a suceder y hoy los niveles del Dique son preocupantes. Dios permita que no suceda nada, pero si vuelve a pasar lo de hace doce años, estaremos hablando de un pecado grave de omisión, de un no reconocimiento de la vida digna a la que tienen derecho las comunidades de ese territorio. Sería lamentable que los gobiernos de Santos, Uribe y ahora Petro sigan con un prudente retardo, que es pecado de omisión frente a las comunidades del Dique”, expone.