¿Y los más pequeños?

Los niños, especialmente los menores de 6 años no cuentan con la capacidad de expresar y entender al 100% sus necesidades ante lo que internamente están experimentando.

Un ejemplo que expone Gómez es el caso de un niño de 4 años. “Él no te va a poder decir, mamá hace dos días vi a mucha gente llorando y gritando en la TV o en la Tablet de mi hermano, me sentí de esta forma, y por eso no he podido dormir bien estos días, todo me irrita, y no me provoca comer. No, ellos no tienen esa capacidad para establecer esa conexión. De este modo, el niño primero necesitará el acompañamiento positivo de una adulto cercano”.

El comportamiento observable del niño por lo general es la ‘punta visible del iceberg’, hay que ahondar en lo que ocurre más allá, pero siempre explicando desde la positividad y no invalidando sus emociones.

Cuidando su salud emocional

Una vez que hemos identificado aspectos en su comportamiento debido al entorno, la especialista recomienda lo siguiente para cuidar la salud mental de los niños:

1. Evita exponerlo a imágenes violentas, fuertes: ellos no tienen la misma capacidad que tu para ponerlas en contexto, procesarlas, y separarlas de esa pantalla.

2. Escúchalo y ayúdalo a entender lo que le pasa: conviértete en lo que en psicología infantil conocemos como su “traductor emocional” (préstale tus palabras para poder describir lo que experimenta por dentro). Ejemplo, “quizás lo que a ti te pasa es que no puedes dormir porque escuchaste esos gritos en el TV”.

3. Evita consolar con mentiras, o la tendencia a “rescatar”: algunos padres lo que hacen ante estas situaciones es decirle al menor “no, pero eso seguro fue que escuchaste mal”, “nadie lloraba, esa es tu imaginación”, “no pasa nada”, “todo está bien”, “tú no te sientes mal”. Con esto solo invalidas su sentir y no le aportas para su gestión emocional.

4. Nómbrale la emoción que identificas que presenta: explícale que en algunas ocasiones también te ha pasado, bríndale ejemplos, sin necesidad de minimizar lo que siente, o invalidarlo, puedes expresarle seguridad diciendo por ejemplo:“estamos seguros”.

5. Dedica tiempo a resolver sus dudas e inquietudes, háblales con palabras sencillas. Teniendo en cuenta su edad y preferencias, puedes darles la información en forma de cuentos para que sea más ligera y fácil de asimilar para ellos.

6. No hagas comentarios fatalistas frente a ellos: evita involucrarlos en conversaciones de adultos sobre la situación, aunque no estés hablando con ellos, los niños saben de lo que hablas y peor aún sacan sus propias conclusiones.

7. Como adulto también cuida tu salud mental: “tu calma lo calma”; si notan que dedicas mucho tiempo al tema y solo ves noticias sobre lo que sucede, eso les transmitirá inquietud, aunque el tono no sea alarmista, recuerda que ellos lo saben leer.

Es importante tener presente que el cuidado de la salud mental de los niños es vital para el desarrollo y crecimiento de ellos como personas y que las circunstancias que se atraviesen, se pueden convertir en oportunidades para educar a los niños de forma positiva.