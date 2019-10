Lo que dejaron las extras del Concejo de Cartagena

Desde el año 2016 se inició este proyecto de acuerdo “por medio del cual se autoriza al alcalde para la compra del terreno para la reubicación de las familias indígenas del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal”, en estas sesiones extras, con 12 votos a favor y 3 en contra, finalmente se dio el visto bueno al proyecto, quedando pendiente solo la sanción del alcalde para convertirse en Acuerdo Distrital. El terreno escogido por los entes encargados y algunos miembros de la comunidad indígena, después de estudiar, visitar y analizar varios lugares, fue uno en el corregimiento de Bayunca. Sin embargo se conoció que la comunidad Caizem interpuso una tutela contra el Distrito y el Concejo para impedir la compra del lote en cuestión alegando que no se hizo la consulta previa con la comunidad.

Es de recordar que según lo anunciado por el gerente de Transcaribe, hay retraso sustancial en la desintegración del TPC, respecto del cronograma establecido en el Plan de Desarrollo Primero la Gente 2016 – 2019 (actual), para lo cual son necesarios dichos recursos que ayudarán a superar el déficit que enfrenta la entidad y que de no ser superarlo, el próximo año podría aumentar más de $500 el pasaje para mantener la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo una vez más el proyecto fue negado porque, a criterio de los cabildantes, no era clara la forma como se financiará y que además no tuvo la suficiente socialización.

Con el cierre de las sesiones extraordinarias del Concejo Distrital, varios sectores de Cartagena quedaron en una disyuntiva. Si bien por un lado es plausible que iniciativas como la creación de la Casa Museo Alejandro Obregón o la autorización para comprar los terrenos donde serán, por fin, reubicadas las familias del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal (Caizem) hayan tenido el visto bueno de los cabildantes, por otro lado queda un sinsabor por aquellos proyectos en los que se ha insistido pero no logran materializarse, como el crédito público por 20 mil millones de pesos para atender las inaplazables inversiones a Transcaribe o el Plan Maestro de Educación, que pese al esfuerzo de entidades y expertos de sectores público y privado para crear una hoja de ruta para la educación en el Distrito se quedó estancando una vez más. Frente a este panorama se podría decir que no todo está dicho, habrá que esperar qué resulta de las sesiones ordinarias que se inician hoy y van hasta noviembre.

Reorganización administrativa del distrito de Cartagena

Estado: negado

Presentado por primera vez al Concejo en sesiones extraordinarias de septiembre y contó con el apoyo de Función Pública.

En qué punto se quedó:

El proyecto busca definir la realidad de las cargas laborales en el Distrito de acuerdo a las necesidades de la ciudad, lo cual conllevaría a la creación de algunas instancias que se requieran y suprimir las que no sean necesarias o darles un nuevo enfoque. Esto debido que el Distrito lleva más de 16 años sin hacer una reforma institucional, por lo cual el organigrama administrativo no responde de manera eficiente a las necesidades que tiene hoy la ciudad.

Aunque la reforma no es para sacar empleados públicos, por el contrario propone la revisión de contratos por OPS para determinar cuáles deben convertirse en cargos permanentes, algunas de las razones para la negativo fue que representantes de sindicatos de la Alcaldía, manifestaron su inconformismo por la falta de socialización de la iniciativa, pues los trabajadores de la administración no conocen su contenido y no se les consultó a los sindicatos; además, se mostraron en desacuerdo con aprobar este proyecto en época electoral.

Frente a esto el Concejo destacó la relevancia del proyecto pero decidió no aprobarlo porque sugieren que amerita un estudio cuidadoso y sin prisa, para no dejar personas desempleadas y analizar las inquietudes de los sindicatos.

Recursos para macroproyecto del canal del Dique

Estado: ponencia positiva en primer debate, espera segundo debate de ordinarias.

Fue presentado por primera vez en sesiones extras de septiembre.

En qué punto se quedó:

El proyecto de acuerdo 178, busca destinar el 50% de la contraprestación portuaria del Distrito para la financiación del macroproyecto del canal del Dique con el cual se pretende garantizar el abastecimiento de agua para los acueductos de la región, incluido el de Cartagena; mitigar la llegada de sedimentos a la bahía de Cartagena, controlar las inundaciones en los centros poblados y la intrusión salina, y mantener la navegabilidad del canal.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para completar la inversión requerida para este macroproyecto que supera los 4.4 billones de pesos, al distrito de Cartagena le corresponde aportar $47.756 millones que saldrían de los recursos de la contraprestación portuaria.

Sin embargo, aunque los cabildantes del Concejo Distrital destacaron las bondades e importancia del proyecto, sentaron la posibilidad de que el Gobierno Nacional estudie otra fuente con la que el Distrito pueda hacer sus aportes al proyecto. Algunos de los argumentos que refirieron los concejales es que los recursos de la contraprestación portuaria son bajos, ($5.312 millones el ultimo año) y además son usados para la consecución de proyectos sociales.

Se espera que en su segundo debate en las sesiones ordinarias este sea aprobado de una vez por todas.