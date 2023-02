Lo que callan los médicos en Cartagena: opiniones sobre reforma a la salud

De hecho, este es el punto central de la propuesta para reformar el sistema de salud que presentó el lunes el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con el proyecto 339, radicado este 13 de febrero por la ministra de Salud, Carolina Corcho, se busca reformar el sistema de salud colombiano. Gustavo Petro ha dejado claro que quiere “que la salud sea un derecho universal y no un negocio”. Lea también: Petro reitera llamado a marchar en defensa de la reforma de salud

Las opiniones divididas sobre la calidad de los servicios de salud no solo invaden a Cartagena, sino a todas las ciudades del país. Hay quienes aseguran que hay algunos aspectos que deberían mejorarse en la Ley 100, y lo que cuestionan muchos es el poder de las EPS para administrar los recursos del sector salud.

Los profesionales hablaron sobre los puntos positivos que ven en la reforma. “Las EPS todos estos años han tomado el rol de administradores, pasando a ser gastadores y malos administradores de los recursos del Gobierno, que en parte es dinero público, sale de nuestro bolsillo; tenían tanto dinero que lo usaban como producción para ellos. Esta reforma no les va a dar la plata en la mano”, agregó Robayo.

Cero descansos, con turnos de veinticuatro horas y sin vacaciones son algunas de las inconformidades de los médicos en la ciudad. Matías Robayo, líder del movimiento SOS; y Rubén Sabogal, director de la Mesa por la Salud en Cartagena y Bolívar, están de acuerdo con la reforma. “Nos llama la atención que muchos de los que estábamos luchando por la salud ahora están en contra de la reforma y atacando esta propuesta. Yo siento que no comprenden de fondo los beneficios que puede traer. Independientemente del gobierno en el que estemos, no todo es perfecto, quizá haya cosas por mejorar, pero la idea es que vayamos en ese proceso”, indicó Robayo.

Estos consideran que en Cartagena hay problemáticas por las cuales trabajar y que con una buena gestión de los recursos podrían combatir efectivamente enfermedades como el dengue y el VIH. “La reforma a la salud entra a fortalecer algunos puntos. En mi labor como médico he notado algunas necesidades en la ciudad, entre ellas la promoción y prevención, atención primaria en salud desde los niveles preventivos y predictivos. Aquí es muy sentida la aparición de dengue, no se le ha dado una respuesta adecuada a esto. Como puerto internacional estamos también muy expuestos al virus del VIH y el SIDA. Con un mejor presupuesto podríamos actuar frente a estas situaciones”, indicó por su parte Sabogal.

Las contrataciones por OPS

Otros de los cuestionamientos apuntan a los tipos de contrataciones. Mientras que algunos médicos se sienten a gusto teniendo diferentes contratos de prestación de servicios, otros piden una estabilidad laboral. “Algunos especialistas creen que ganan más sin estar de planta, pero la verdad es que no hay estabilidad laboral así. Las EPS nos quieren contratar es por OPS. Con la llegada de la Ley 100 ellos han tenido el control de nuestras contrataciones, no nos dan descansos ni vacaciones; tenemos que trabajar los 365 días del año y sin acumular pensión. Esta situación no es así en todas las EPS, pero el 80% de los médicos en Colombia tiene este tipo de contratación”, aseveró Robayo. Y agregó: “Es duro tener que estar cumpliendo horas en un hospital, y luego ir corriendo para el otro. Hay médicos que trabajan hasta con tres contratos de OPS al mismo tiempo, y eso es desgastante”.